В батальйоне Главного управления разведки "Братство" Дмитрия Корчинского рассказали, что на прифронтовой территории отлавливают мужчин по домам для мобилизации. Таких людей в подразделении считают скотом и хуже россиян.

Заявление командира батальона Алексея Середюка (Боргезе) публикует пресс-служба Киевского областного территориального центра комплектования на своей странице в Facebook.

По словам Середюка, те, кто каким-либо образом противостоит ТЦК, опаснее российских военных.

"Те, кто борются против ТЦК, критикуют, комментируют, препятствуют, распространяют соответствующий контент в интернете (а значит, срывают мобилизацию), являются врагами Украины и более опасны, чем российский солдат. В последнего я, по крайней мере, могу стрелять", - заявил военный.

Он добавил, что наступит время, когда мобилизацией будут заниматься боевые подразделения, чтобы уклонисты не попали в армию РФ при изменении линии фронта.

"Мы же все понимаем, что в критический момент (к сожалению, он наступит) мобилизация будет проводиться боевыми батальонами ВСУ, как это не раз было в истории. Посмеюсь от всего сердца. Лично наш батальон в прифронтовой зоне, где сейчас работаем, выгреб из домов всех уклонистов на пути. Конечно, провокаторы из тыла будут размазывать сопли, что нельзя же так за ноги вытаскивать уклонистов из дома. Но напомню, что при успехах на определенных участках враг заберет этот скот себе в армию, и он будет воевать за РФ. Конечно, в тылу есть много мнений на эту тему. Но с вдохновением жду, когда мы перестанем на эти мнения обращать внимание", - заявил Середюк.

Вскоре после публикации Киевский областной ТЦК удалил заявление Середюка. Своих комментариев по этому вопросу центр комплектования пока не давал.

Ранее сам глава "Братства" Корчинский призывал военкомов расстреливать людей, которые сопротивляются мобилизации.

Кроме того, он предлагал давать пожизненный срок за косой взгляд в сторону военкомов.