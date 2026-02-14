"Ставить подножки уклонистам". Волонтёр призвала украинцев помогать сотрудникам ТЦК
Волонтёр Евгения Минаева советует украинцам содействовать работе ТЦК, ставя подножки уклонистам от мобилизации, когда те убегают от военкомов.
Соответствующая публикация появилась на её странице в Фейсбуке.
Кроме этого, волонтёр предложила вооружать наряды оповещения для "предупредительных выстрелов", чтобы отпугнуть "куриц", которые помогают отбивать мобилизованных.
В комментариях многие пользователи не согласились с Евгенией.
"Страшно жить в обществе с такими мыслями. Хотела бы я, чтобы рядом с моими родными в окопе были бусифицированные? Нет. Ибо самое малое зло от них – дезертирство в самый ответственный момент, а о большем и подумать страшно", – написала один из комментаторов.
Накануне омбудсмен Лубинец сообщил о системных нарушениях в работе ТЦК.
Ранее "Страна" разбиралась, почему в Украине растёт сопротивление мобилизации и как отреагируют на это власти.
