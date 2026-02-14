Волонтёр Евгения Минаева советует украинцам содействовать работе ТЦК, ставя подножки уклонистам от мобилизации, когда те убегают от военкомов.

Соответствующая публикация появилась на её странице в Фейсбуке.

Кроме этого, волонтёр предложила вооружать наряды оповещения для "предупредительных выстрелов", чтобы отпугнуть "куриц", которые помогают отбивать мобилизованных.

В комментариях многие пользователи не согласились с Евгенией.

"Страшно жить в обществе с такими мыслями. Хотела бы я, чтобы рядом с моими родными в окопе были бусифицированные? Нет. Ибо самое малое зло от них – дезертирство в самый ответственный момент, а о большем и подумать страшно", – написала один из комментаторов.

Накануне омбудсмен Лубинец сообщил о системных нарушениях в работе ТЦК.

Ранее "Страна" разбиралась, почему в Украине растёт сопротивление мобилизации и как отреагируют на это власти.

Война в Украине продолжается 1452-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 14 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.