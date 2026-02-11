Девушка призналась, что её молодой человек – служащий территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), участвующий в мобилизационных мероприятиях.

Об этом украинка рассказала в соцсетях.

"Он забирает людей. Это нехорошо, я этим не горжусь. Хорошего в этом ничего нет. Ему тоже не хочется мобилизировать людей, забирать их на войну, но есть приказ. Если он не выполняет этот приказ, плохо будет ему. Есть начальство, есть план", – объяснила она.

Девушка признала, что никто не хочет идти на фронт.

Ранее 28-летний военком заявил, что лучше работать на ТЦК, чем прятаться от мобилизации. Он рассказал, что люди оказывают им силовое сопротивление до последнего, сравнивая задержанных с "крысами".

Мы разбирались в отдельном материале, почему в Украине растёт сопротивление ТЦК и как отреагируют на это власти.

Между тем война в Украине идет 1449-й день. Мы следим за последними новостями среды, 11 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

