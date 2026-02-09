Украинские тюрьмы и следственные изоляторы страдают от холода и отключений электроэнергии: температура в камерах падает ниже 10 градусов.

Ситуацию в пенитенциарной системе во время нынешних масштабных проблем с отключениями электроэнергии и перебоями с отоплением в Украине "Стране" прокомментировал экс-заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов, курировавший эту систему.

По его словам, учреждения исполнения наказаний испытывают те же проблемы, что и вся страна, несмотря на формальный статус критической инфраструктуры.

"Как бывший куратор пенитенциарной системы беспокоюсь и о системе, и сотрудниках, которые переживают сегодня серьезные испытания. Есть информация из многих учреждений, что температура там опускалась ниже 10 градусов. При таких условиях люди массово болеют или у них обостряются хронические заболевания", - отметил Чернышов.

Ситуация усугубляется тем, что заключенные лишены возможности самостоятельно решать проблему холода. В отличие от свободных граждан, они не могут покинуть помещение, разжечь огонь, переехать к родственникам или временно выехать за границу.

"Заключенные поражены в правах. Они не могут даже вскипятить чайник или сварить суп. Иногда в камерах используют сухое горючее - это запрещено и опасно, но люди просто пытаются выжить", - сказал экс-замминистра.

При низкой температуре резко возрастает влажность в камерах и быстро появляется плесень, что приводит к заболеваниям дыхательных путей, кожи и инфекционным болезням. А по нормативам в следственных изоляторах температура должна быть не ниже +18 градусов.

"В СИЗО преимущественно находятся не осужденные, а подозреваемые и обвиняемые, которых суд еще не признал виновными. Государство взяло на себя ответственность за их безопасность и здоровье - и сейчас эту функцию не выполняет", - констатировал Чернышов.

По его словам, такие условия могут привести не только к гуманитарному кризису в украинских тюрьмах, но и к массовым обращениям в Европейский суд по правам человека.

"Люди будут добиваться признания нарушения своих прав и компенсаций", - сказал Чернышов.

Проблемы затронули и систему питания. Большинство тюремных кухонь оборудованы электроплитами, поэтому при длительных отключениях невозможно обеспечить заключенных горячей пищей.

"Нельзя не отметить и большую работу, которую проводят в системе по обеспечению альтернативными и бесперебойными источниками энергообеспечения. Так, во многих учреждениях есть генераторы, однако они требуют топлива, запасы которого вряд ли могут обеспечить работу на столь продолжительный период. А потеря энергоснабжения может быть чревата куда более опасными последствиями, чем перебои в питании заключенных: может возникнуть угроза безопасности периметра, сотрудников", - полагает экс-замминистра.

Чернышов также раскритиковал заявления властей о европейских условиях в тюрьмах.

"Можно отремонтировать камеры, поставить кровати и сантехнику, но это не добавляет безопасности при обстрелах и не дает тепла при отключениях. Безответственно утверждать, что система готова принимать новых заключенных из-за границы, когда не обеспечены элементарные условия выживания", - считает Чернышов.

Ранее сообщалось о серьёзных проблемах с отоплением в камерах и с содержанием законченных в Лукьяновском СИЗО Киева, что привело к вспышке среди них заболеваний.

Также в системе наказания существует проблема незаконного применения насилия. Мы рассказывали, что в Харьковском СИЗО жестоко избили арестованного и оставили умирать, не вызывая скорую.