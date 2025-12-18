Многие украинцы считают, что лучше отправиться в тюрьму за уклонение от службы, чем быть мобилизованными.

Об это в интервью "Главкому" рассказала военный омбудсмен Ольга Решетилова.

По её словам, обсуждаемые на всех совещаниях военного командования варианты действий в отношении самовольно оставивших части (СОЧ) всегда касаются наказания, тогда как работа с первопричинами СОЧ практически не ведётся.

"Среди причин СОЧ низкая мотивированность новобранцев, и поэтому у нас большое количество СОЧ именно из учебных центров. Другая причина – риск для жизни. Выбор между погибнуть на войне или сесть на несколько лет в тюрьму люди часто делают в пользу тюрьмы", - заявила Решетилова.

По её мнению, ещё одной причиной СОЧ является низкое доверие военнослужащего к своему командиру.

"И не потому даже, что командир плохой, а потому, что при нынешней интенсивности боевых действий он не успевает завоевать доверие своих подчинённых. Бывает, что командир не успевает увидеть бойца, но отдает ему приказ заходить на позицию. То есть нет времени на то, чтобы построить вот эти мостики между военнослужащими и командирами, между высшим командованием и командованием среднего звена. Очень часто у нас возникает провал в управлении, в коммуникации", - рассуждает омбудсмен.

Напомним, СМИ писали, что самовольно оставивших части украинских военных в случае возвращения в строй всегда направляют в штурмовые подразделения.

Генштаб ВСУ опроверг эту информацию, однако фактически подтвердил, что такие военные лишаются права выбирать, в какую часть вернуться.