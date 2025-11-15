В Украине количество военных, ушедших в СЗЧ, скоро будет равно количеству воюющих солдат на передовой.

Об этом заявил народный депутат и секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко.

По его словам, в настоящее время 80% "убегает из центров подготовки, и страна ничего не делает, чтобы их вернуть или создать условия, чтобы они боялись убегать и выполняли свой долг".

"У нас миллионы "ухилянтов", которые ходят, прячутся и просто наблюдают", - сказал Костенко.

Он отмечает, что в будущем из-за своего огромного числа, дезертиры могут составить мощную политическую силу, которая будет "высказывать свои претензии тем, кто сейчас воюет".

Ранее народный депутат от фракции "Слуги народа" и член парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Руслан Горбенко заявлял, что в Раде обсуждают арест счетов, имущества и другие наказания для ушедших в самоволку военнослужащих.

Напомним, в самоволку, по данным Офиса генпрокурора, ушли под 300 тыс. военных.

Война в Украине идет 1361-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 15 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее публиковались итоги предыдущего дня. Мы рассказывали о массированном ударе по Киеву, сложной обстановке в Гуляйполе; анализировали, лишит ли Европа Зеленского поддержки после "пленок Миндича".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.