В субботу, 15 ноября, в Украине идет 1361-й день войны с Россией.
Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.
Последние новости 15 ноября
08:24 Трамп назвал войну в Украине "кровавой бойней", в которой только за октябрь погибли 25 000 украинцев и русских.
"За прошлый месяц 25 000 военных были убиты с обеих сторон, примерно поровну", - заявил президент США в интервью телеканалу GB News.
Он признал, что рассчитывал на более быстрое урегулирование и согласился с замечанием журналистки о том, что продолжение боев вызывает у него раздражение. Подробнее...
08:10 Ночью дроны атаковали Днепр. Удары были по предприятиям, сообщили в ОВА.
В пабликах расходятся видео взрывов с мощной вспышкой.
