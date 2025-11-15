В субботу, 15 ноября, в Украине идет 1361-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 15 ноября

08:24 Трамп назвал войну в Украине "кровавой бойней", в которой только за октябрь погибли 25 000 украинцев и русских.

"За прошлый месяц 25 000 военных были убиты с обеих сторон, примерно поровну", - заявил президент США в интервью телеканалу GB News.

Он признал, что рассчитывал на более быстрое урегулирование и согласился с замечанием журналистки о том, что продолжение боев вызывает у него раздражение. Подробнее...

08:10 Ночью дроны атаковали Днепр. Удары были по предприятиям, сообщили в ОВА.

В пабликах расходятся видео взрывов с мощной вспышкой.