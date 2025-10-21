Окончание войны в Украине "уже на подходе".

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме.

"Ни Вашингтон (первый президент США Джордж Вашингтон - Ред.), ни Линкольн (16-й президент США Авраам Линкольн - Ред.) не завершили восемь войн. Я завершил уже восемь войн, и девятая завершенная война уже на подходе", – сказал Трамп.

Ранее президент США заявил, что не верит в победу Украины в войне с Россией, но допускает такую возможность.

Тем временем, как сообщили два американских чиновника агентству Reuters, Россия изложила свои прежние условия для заключения мирного соглашения с Украиной в закрытой ноте, направленной США в минувшие выходные.

в документе, известном как "non-paper" (неофициальный дипломатический меморандум), Москва повторила своё требование: установить контроль над всем Донбассом.

Ранее газета The Washington Post написала, что президент США Дональд Трамп на встрече в Белом доме с украинским президентом Владимиром Зеленским, обсуждая вопросы урегулирования войны, заявил, что "Россия хочет только Донбасс, и это хорошее соглашение, и Путин хочет закончить войну, и это можно сделать быстро".

Накануне сам Трамп опроверг, что требует от Зеленского уступить часть Донецкой области для завершения войны.