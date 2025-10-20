Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в победу Украины в войне с Россией, хотя и не исключает такого варианта.

Об этом глава Белого дома сказал во время общения с прессой.

"Они (украинцы - Ред.) всё ещё могут победить. Я не думаю, что это произойдёт, но возможность остаётся. Я никогда не говорил, что они обязательно победят - я сказал, что у них есть шанс. Всё может случиться. Вы знаете, война - очень странная вещь. Происходит много плохого, но происходит и много хорошего", - сказал он.

Ранее Трамп опроверг, что требует от Зеленского уступить Донецкую область для завершения войны.

Сам президент Украины уже ответил отказом на требования Москвы о сдаче Донбасса РФ.

