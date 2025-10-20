Президент США Дональд Трамп опроверг, что требует от президента Украины Владимира Зеленского уступить часть Донецкой области для завершения войны. Но глава Белого дома дал понять, что этот вопрос можно будет обсуждать после прекращения огня.

Об этом американский президент сказал во время общения с прессой на борту самолета Air Force One.

На вопрос журналиста, шла ли на встрече с Зеленским речь об уступке Донецкой области, Трамп ответил отрицательно.

"Нет, мы этого не обсуждали. Мы считаем, что им нужно просто остановиться на тех линиях, где они сейчас находятся, - на линиях фронта. Сейчас есть линия фронта. Всё остальное очень трудно обсуждать. Если начинать говорить "ты берёшь это, мы берём то" - слишком много разных вариантов. Поэтому я говорю: им нужно остановиться прямо сейчас на линии фронта. Вернуться домой, перестать убивать людей - и на этом закончить", - заявил президент США.

Он добавил, что Донбасс "пусть останется так, как есть".

"Сейчас он разделён. Думаю, 78% территории уже занято Россией. Пусть всё останется, как сейчас. Позже можно будет что-нибудь обсудить", - сказал Трамп.

Между тем агентство Reuters со ссылкой на два источника сообщает, что Трамп подталкивал Зеленского к передаче России ряда территорий в ходе их встречи, которая вызвала "разочарование" у Киева.

Президент США также отказался предоставить Украине ракеты "Томагавк" и высказался о предоставлении гарантий безопасности не только Киеву, но и Москве.

"Это было довольно плохо, - рассказал один из источников о встрече. - Посыл был таким: ваша страна замерзнет и будет уничтожена, если Украина не заключит сделку с Россией".

Также Трамп несколько раз прибегал к ненормативной лексике, пишет агентство. Оно подтверждает данные СМИ , что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф на встрече активно убеждал украинскую делегацию отказаться от Донбасса. И что Путин, возможно, согласился в обмен на Донбасс передать часть территорий Херсонской и Запорожской областей.

"Встреча завершилась решением (Трампа) заключить "соглашение там, где мы находимся, на линии разграничения", - сообщил источник.

"Пятничная встреча свидетельствует о том, что Трамп, возможно, вновь стремится к скорейшему заключению соглашения, даже если оно будет на неприятных для Киева условиях", - делает вывод издание.

Ранее газета The Financial Times писала, что на встрече в Белом доме Трамп призвал Зеленского принять условия РФ, чтобы избежать уничтожения Украины.

Накануне в своем обращении Владимир Зеленский ответил отказом на требования Москвы о сдаче Донбасса РФ.

Сценарии дальнейшего развития событий после встречи Трампа и Зеленского "Страна" анализировала в отдельном материале.