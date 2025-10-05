Главным препятствием на пути к миру в Украине является вопрос контроля над 25% территории Донецкой области, которую РФ ещё не захватила.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в эфире телеканала TRT Haber.

По его словам, позиции сторон после встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа прояснились, однако Донецкая область остается камнем преткновения.

"Россия стремится полностью занять этот регион. Киев настаивает, что эта территория имеет ключевое значение для целостности и они не могут уступить ее без боя", - сказал Фидан.

Глава МИД добавил, что именно в этом вопросе может произойти прогресс в течение нескольких месяцев и что "прокручивает в мыслях некоторые альтернативные варианты, которые могли бы сблизить обе стороны", но не озвучил их.

По его оценке, бои на фронте становятся все интенсивнее, Россия и Украина стараются "не демонстрировать слабость".

А также сравнил ситуацию в Украине и Секторе Газа, назвав последнюю более срочной.

Напомним, Владимир Зеленский на закрытой встрече с членами партии "Слуга народа" сообщил, что не собирается отдавать Донбасс России и уверен в победе ВСУ.

Новое заявление Зеленского о призыве к воздушному перемирию мы разобрали в отдельном материале.