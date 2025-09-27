Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина "не получит свои земли", а Россия "не отдаст границы даже образца 2022 года".

Об этом российский дипломат сказал на пресс-конференции в ООН.

"Насчет границ 2022 года, по моему мнению, уже никто на них не рассчитывает, потому что рассчитывать на возвращение к этим границам было бы политической слепотой и полным непониманием происходящего", - заявил глава МИД РФ.

Также Лавров сказал, что если страны НАТО попытаются сбить "летающие объекты" в российском воздушном пространстве, они "серьёзно пожалеют".

"Дрон, когда он летит не над нашей территорией, если он чью-то границу пересёк, но вышел из нашего воздушного пространства, наверное, все вправе делать с этим дроном то, считают нужным для обеспечения своей безопасности. Но если будут попытки сбивать любой летающий объект, да и любой объект вообще поражать, на нашей территории, в нашем воздушном пространстве, то, я думаю, люди серьёзно пожалеют, если они пойдут на такое грубейшее нарушение нашей территориальной целостности, нашего суверенитета", – заявил российский министр.

При этом глава МИД РФ добавил, что Москва "никогда не атакует гражданские объекты" и не ведёт огонь по государствам, входящим в ЕС и НАТО.

"Инциденты случаются, но мы не направляем огонь по государствам, которые входят в ЕС и НАТО", – отметил Лавров.

Напомним, МИД РФ утверждает, что Украина готовит провокацию для втягивания НАТО в войну.

Российско-украинский конфликт продолжается 1312-й день. Последние новости с ключевыми событиями 27 сентября 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. РФ продвинулась в Днепропетровской области и южнее в Запорожской области, также зайдя в центр Купянска. Стало известно, о каком оружии Зеленский просил Трампа во время их встречи. Хегсет распорядился, чтобы сотни американских генералов и адмиралов со всего мира на следующей неделе собрались в Виргинии на экстренное совещание. В Украине изменился порядок учёта военнообязанных.

