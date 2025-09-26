Украина готовит удар беспилотниками по Румынии и Польше с целью "спровоцировать войну НАТО с Россией".

Так утверждает в своем телеграм-канале спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова со ссылкой на публикацию близкого к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану венгерского издания PestiSracok.

"План такой:

Отремонтировать несколько сбитых или перехваченных российских БпЛА. Оснастить их боевым поражающим элементом. Направить управляемые украинскими специалистами БпЛА под видом "российских дронов" на крупные транспортные хабы НАТО в Польше и Румынии. Одновременно провести дезинформационную кампанию в Европе с целью обвинить во всём Москву. Развязать вооружённый конфликт между Российской Федерацией и НАТО", - пишет Захарова.

Спикер МИД РФ утверждает, что "в целях осуществления этой провокации 16 сентября на Яворовский полигон на западе Украины, где размещается Международный центр миротворчества и международной безопасности Национальной академии имени гетмана Петра Сагайдачного, уже завезены российские БпЛА "Герань". Отремонтировали их ранее во Львове на заводе "ЛОРТА".

"Если всё это подтвердится, то мы должны признать: никогда в современности Европа не была столь близко к началу третьей мировой войны", – заявляет Захарова.

Украина данную информацию не комментировала и не подтверждала.

Отметим, что после недавнего залета российских "Гербер" в воздушное пространство Польши в РФ также звучали отдельные заявления, что "Герберы" могли быть трофейными и направленными с территории Украины. Но подтверждений этому не появилось. Киев и Польша заявили, что дроны были российскими и целенаправлено летели в Польшу. РФ это отрицает. Также есть версия, что дроны летели в Украину, но были отклонены от маршрута системами РЭБ.

Напомним, сегодня Зеленский обвинил Венгрию в запуске дронов в воздушное пространство Украины с целью сбора разведданных. Будапешт в ответ заявил, что Зеленский "сходит с ума от антивенгерских настроений и теперь ему мерещатся кошмары".