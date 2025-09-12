После того как в ночь на среду 19 дронов залетели в воздушное пространство Польши и Варшава в связи с этим заявила об акте агрессии со стороны России, прозвучало много заявлений (особенно в Украине) о том, что сейчас для НАТО наступает час истины и нужно максимально жестко отреагировать, приняв меры военного характера против РФ.

Предлагались и конкретные идеи, как Альянс может отреагировать. Например, объявить бесполетную зону над Западной Украиной и сбивать там все российские дроны и ракеты.

Однако по прошествии пары дней стало понятно, что НАТО не торопится реагировать военным путем, особенно после заявления президента США Дональда Трамп о том, что могла иметь место ошибка. То есть дроны влетели в Польшу непреднамеренно, что, напомним, является одной из распространенных версий, исходя из которой дроны сбили с маршрута украинские системы РЭБ.

После этого и в Украине, и в западных СМИ начался поток заявлений и публикаций о начале конца НАТО: раз альянс не отреагировал жестко на дроны в Польше, значит, и в нем нет никакой надобности - все равно он не защищает своих членов.

В то же время ответ на вопрос, почему НАТО не предпринимает мер военного характера против РФ, очевиден ещё с начала вторжения в Украину. Потенциал НАТО в обычных вооружениях многократно больше российского, поэтому единственный вид войны, в котором РФ может на равных противостоять Альянсу, - это война ядерная. А значит, очень высок риск ее начала, если НАТО атакует Россию. Поэтому Альянс не вступает напрямую в войну с РФ, хотя его армии в условиях, когда почти все российские войска находятся в Украине, могли бы без труда захватить Калининград или Санкт-Петербург.

Естественно, это не означает, что НАТО не ответит России военным путем, если армия РФ совершит прямое нападение на страны - члены Альянса. Однако к таковому явно не относится вторжение в воздушное пространство Польши пары десятков дронов-обманок по до конца не установленным причинам. Неясно, было это целенаправленное вторжение или результат работы украинских систем РЭБ, отклонивших БПЛА от маршрута.

Идти из-за этого на риск ядерной войны, предприняв меры военного характера против РФ, было бы полным безумием. А постоянные призывы к таким мерам со стороны украинских властей могут в конечном счете сыграть против Киева, так как дают дополнительные аргументы тем силам на Западе, которые обвиняют Владимира Зеленского в попытках втянуть Европу и США в третью мировую войну.

При этом сторонники жесткого ответа приводят ещё один аргумент: если сейчас простить России атаку дронов, то на Польшу полетят уже ракеты. На эту тему вчера высказался и Зеленский, сравнив появление дронов в польском небе с российскими "зелеными человечками" в Крыму - в том смысле, что это была репетиция вторжения, и если сейчас не остановить Москву, то она пойдет дальше.

На 100% нельзя исключать вероятность того, что дроны были запущены РФ, например, с целью пощекотать нервы НАТО и намекнуть, что война может прийти и в страны Альянса, а потому нужно давить на Киев, чтобы тот принял российские условия. Или хотя бы запретить ВСУ атаковать беспилотниками энергообъекты в РФ.

Но означает ли это, что Москва готовится к прямой атаке на НАТО? Зачем России, которая сейчас с предельным напряжением сил воюет в Украине, нападать на страны Альянса, втягивая их в войну? Ведь даже подключение к войне одной Польши резко изменит баланс сил не в пользу РФ и создаст вполне реальную угрозу потери Калининградской области, где сейчас осталось совсем немного российских войск (значительная часть переброшена в Украину). Отразить это нападение Кремль сможет лишь при помощи ядерного оружия, с высоким риском ответного ядерного удара НАТО.

Стратегия РФ с 2022 года заключалась ровно в обратном: не допустить прямого участия армий НАТО в войне, а также ограничить поддержку Запада Украине, для чего из Москвы и звучат постоянно ядерные угрозы (такая стратегия вполне действует). Пока нет признаков того, что концепция в Кремле поменялась. Да, существуют варианты, при которых это может произойти в будущем, но о них расскажем ниже.

Зеленский в качестве одной из причин дроновой атаки на Польшу назвал стремление РФ побудить НАТО направить основные ресурсы ПВО не Украине, а Польше и другим странам Восточной Европы.

Такая версия имеет право на существование, но и она не связана с планами военного удара России по Альянсу.

Теперь о том, при каких условиях такой удар все-таки возможен.

В Москве уже давно отдельные представители "партии войны" продвигают идею организации Карибского кризиса 2.0, предлагая подвести дело к прямому столкновению России и НАТО, после чего выдвинуть Западу ультиматум касательно Украины и общей геополитической расстановки сил в расчете на то, что перед лицом угрозы ядерной войны Альянс дрогнет и выполнит все требования Москвы.

Концепция эта крайне спорная, ее критикуют многие в самой России, так как не очевидно, что, подняв столь высоко ставки, удастся удержать ситуацию от начала реальной ядерной войны, которая закончится взаимным уничтожением. Кремль до сих пор эту концепцию тоже не поддерживал. Тем более что сейчас дела у РФ идут не так уж плохо. Российская армия владеет инициативой, экономика держится, сохраняются перспективы развития переговорного процесса с США, в рамках которого теоретически Москва может добиться своих целей в Украине и не только. То есть сейчас прибегать к неким радикальным шагам, провоцируя военный конфликт с Западом, Москве нет резона.

Но ситуация может измениться при трех условиях.

Во-первых, если положение для России на фронте и внутри страны по каким-то причинам сильно ухудшится.

Во-вторых, в случае, если переговоры об Украине и прочих вопросах с Трампом окончательно зайдут в тупик, а отношения между Вашингтоном и Москвой вновь станут конфронтационными. В таком случае Кремль может попытаться показать Вашингтону, что этот путь грозит ядерной войной.

В-третьих, если резкие действия против РФ предпримет сама НАТО. На Западе у российской "партии войны" есть братья по разуму, которые доказывают, что не нужно бояться идти на обострение. И поэтому следует вводить бесполетную зону, блокировать российские порты на Балтике и даже послать войска Альянса в Украину. Однако пока США и большинство стран Европы на столь радикальные шаги идти не готовы. Но работу в этом направлении западные "ястребы" и украинские власти ведут активно. И, естественно, историю с дронами в Польше для продвижения своих идей они используют по-максимуму. Кроме того, обсуждаемое сейчас Вашингтоном и ЕС начало тотальной торговой войны против РФ путем блокады российского экспорта через вторичные санкции тоже может привести к резкой эскалации в отношениях России и Запада.

Пока ее удается сдерживать. Но чем дольше идет война в Украине, тем тяжелее это делать. Нынешняя война - портал, через который человечество может прийти к ядерной катастрофе. А потому его нужно закрыть как можно скорее, завершив войну.