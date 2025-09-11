После нарушения российскими беспилотниками воздушного пространства Польши НАТО намерена усилить свой восточный фланг.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации издания, координировать это мероприятие будет американский генерал, который с текущего года занимает пост командующего Европейским командованием США и верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

В настоящее время командование оценивает ситуацию и определяет, какие необходимы поставки, если таковые потребуются.

Польша в свою очередь уже запросила у союзников дополнительные системы ПВО и технологии борьбы с беспилотниками.

Источник Bloomberg отмечает, что пока сложно установить, запустила ли Россия дроны в Польшу намеренно. В РФ заявляют, что это не была спланированная атака.

В Генштабе Беларуси тоже сообщили, что дроны отклонились от маршрута из-за работы украинской РЭБ.

Ранее Владимир Зеленский предположил, что атака была намеренная, а ее целью было заставить страны НАТО сосредоточиться на укреплении своей ПВО, а не украинской.

