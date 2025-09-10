Белорусское Министерство обороны заявило, что на территорию страны минувшей ночью тоже залетели беспилотники, которые были сбиты.

Об этом заявил в видеообращении начальник Генерального штаба — первый заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Павел Муравейко.

По его словам, дроны потеряли курс из-за воздействия средств РЭБ и влетели на территорию Польши в том числе из Беларуси.

"В ходе ночного взаимного обмена ударами беспилотными летательными аппаратами между Российской Федерацией и Украиной дежурными силами и средствами по противовоздушной обороне Республики Беларусь постоянно отслеживались беспилотные летательные аппараты, потерявшие курс в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы сторон.

Часть заблудившихся беспилотников была уничтожена силами противовоздушной обороны нашей страны над территорией республики.

По имеющимся каналам взаимодействия в период с 23:00 часов 9 сентября до 4:00 10 сентября наши дежурные силы и средства обменивались информацией о воздушной и радиолокационной обстановке с дежурными силами и средствами Польши и Литовской Республики. Тем самым оповестив их о приближении неизвестных летательных аппаратов к территории их стран. Это позволило польской стороне оперативно отреагировать на действия беспилотников, подняв в воздух свои дежурные силы.

Справедливости ради стоит отметить, что польская сторона также информировала белорусские дежурные боевые расчеты о приближении к границе Республики Беларусь неопознанных летательных аппаратов с территории Украины", - заявил Муравейко.

Российские военные телеграм-каналы тоже предположили, что залетевшие на территорию Польши БпЛА сбились с курса из-за украинских средств РЭБ, после чего их либо сбили поляки, либо они сами упали, поскольку закончилось топливо. Такой вывод телеграм-каналы сделали на основании фото рухнувшей в поле "Герберы" - дрона-обманки, запускаемого чаще всего с целью дезориентации систем ПВО. Беспилотник упал далеко от границы с Украиной, на пределе своего максимального расстояния полета.

Напомним, в Варшаве, США и ЕС уже заявили, что российские дроны нарушили воздушное пространство Польши преднамеренно.

С подобным утверждением выступил и Владимир Зеленский. При этом в НАТО не считают инцидент нападением на члена Альянса.

Россия официально ситуацию пока не комментировала.

О подоплёке событий в Польше мы подробно писали отдельно.