Ночью на Украину произошла воздушная атака с применением ракет и дронов.

Взрывы звучали во Львове, о жертвах и разрушениях не сообщалось. Власти региона заявили о налете беспилотников.

Власти Винницкой области сообщили о прилетах по промышленным объектам. Жители Винницы наблюдают масштабное задымление.

В Хмельницкой области обстрел разрушил швейную фабрику и автозаправку, а также повредил транспорт, сообщили в ОВА.

Кроме того, после сегодняшнего воздушного удара РФ пострадал ряд предприятий Житомирской области. Об этом сообщили власти региона.

Также пострадал частный сектор, где погиб человек.

Тем временем Польша заявила, что сегодня ночью на ее территорию залетали боевые дроны, которые сбивала ПВО. Варшава назвала это "актом агрессии", но не указала, чьи БПЛА это были.

"Во время сегодняшней атаки Российской Федерации, наносящей удары по объектам, находящимся на территории Украины, наше воздушное пространство неоднократно нарушалось объектами типа дрон. Ведётся операция, целью которой является идентификация и нейтрализация этих объектов. По приказу Оперативного командующего ВС Польши было применено вооружение, а службы проводят мероприятия по обнаружению сбитых аппаратов", - говорится в сообщении.

Мероприятия затронули Подляское, Мазовецкое и Люблинское воеводства.

В командовании добавили, что произошло "беспрецедентное по масштабу нарушение польского воздушного пространства".

"Это акт агрессии, который создал реальную угрозу безопасности наших граждан", - заявили в польском генштабе.

"Польские и союзные средства радиолокационно отслеживали несколько десятков объектов, а в отношении тех, которые могли представлять угрозу, Оперативный командующий принял решение о их нейтрализации. Часть дронов, вторгшихся в наше воздушное пространство, была сбита. Продолжается поиск и установление мест возможного падения этих объектов", - сообщают польские военные.

Территориальная оборона Польши также ввела сокращённое время прибытия для своих солдат в части - до шести часов.

Кроме того, премьер-министр Польши Дональд Туск начнет в 9 утра по Киеву экстренное заседание с министрами, ответственными за безопасность.

Об этом заявили в канцелярии Туска.

Сам польский премьер уже заявил, что проинформировал "генсека НАТО о текущей ситуации и мерах, принятых нами в отношении объектов, нарушивших наше воздушное пространство".

В то же время официально Туск не называет происхождение залетевших в его страну дронов.

"Я получил доклад о сбитых дронах, которые вторглись в наше воздушное пространство и могли представлять угрозу. Операция продолжается", - написал глава правительства.

"Против объектов армия применила вооружение", - добавил Туск.

В свою очередь президент Польши Кароль Навроцкий прокомментировал нарушение воздушной границы беспилотниками, но не указал, чьи они были.

Он пообещал в ближайшее время провести брифинг совместно с премьером Туском.

