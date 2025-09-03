Украина с первого дня войны пыталась втянуть в неё Польшу и другие страны НАТО.

Об этом заявил бывший президент Польши Анджей Дуда в интервью журналисту Богдану Рымановскому, которое вышло на Ютубе.

В качестве примера он упомянул инцидент с упавшей в Польше ракетой осенью 2022 года. Он подтвердил, что Владимир Зеленский тогда требовал немедленно заявить, что это российская ракета, и согласился с оценкой журналиста, что таким образом Зеленский хотел втянуть Варшаву в войну.

"Можно и так сказать. Очевидно, это в их интересах. И для них было бы лучше всего, если бы они смогли втянуть в войну страны НАТО. Это происходит с самого первого дня. Мечта лидеров страны в положении Украины — чтобы НАТО встало с ними плечом к плечу. Чтобы армия сразу получила поддержку НАТО: танки, солдаты с техникой, воюющие вместе с ними против РФ. Каждый бы об этом мечтал, мы бы тоже, будь на их месте. Только мы, Польша, страна НАТО, не могли на это согласиться", - сказал Дуда.

Напомним, касательно упомянутого случая с ракетой польское следствие считает, что это была украинская ракета С-300.

Ранее в 2023 году тогдашний премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Украина делает попытки втянуть его страну в военные действия.