Перед нападением на Тайвань Китая попытается втянуть Россию в войну с НАТО.

Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в интервью американской газете The New York Times.

"Если бы Си Цзиньпин напал на Тайвань, он сначала позаботился бы о том, чтобы позвонить своему младшему партнёру по всему этому, Владимиру Владимировичу Путину, проживающему в Москве, и сказать ему: "Эй, я собираюсь сделать это, и мне нужно, чтобы вы не давали им скучать в Европе, атакуя территорию НАТО". Скорее всего, именно так и будет развиваться", – сказал Рютте.

Глава Альянса заявил, что Москва сможет попытаться бросить вызов западному военному блоку через 5-7 лет, поскольку РФ "восстанавливается с темпами и скоростью, не имеющими аналогов в новейшей истории".

"Они сейчас за три месяца производят втрое больше боеприпасов, чем всё НАТО за год", – добавил генсек.

Напомним, как уже заявлял Рютте, Россия опережает военное производство НАТО более чем в три раза.

Ранее МИД КНР заявил Евросоюзу, что Пекин не может позволить Москве проиграть войну в Украине.