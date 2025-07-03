Министр иностранных дел Китая Ван И заявил в среду верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас, что Пекин не может позволить себе поражение России в Украине, поскольку опасается, что в этом случае США перенесут все свое внимание на КНР.

Об этом сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники - нескольких человек, знакомых с ходом переговоров КНР с ЕС.

Как пишет издание, китайский МИД регулярно напоминает, что Китай "не является стороной" российско-украинской войны, поэтому некоторые чиновники ЕС были удивлены откровенностью высказываний министра.

В то же время Ван И отверг обвинения в том, что Китай оказывает материальную поддержку России, в том числе в военной сфере. Как он сказал, "конфликт давно закончился бы", будь это так.

По словам источников журналистов, некоторые еврочиновники считают, что Ван И дал Каллас "урок реальной политики, часть которого сосредоточена на вере Пекина в то, что Вашингтон вскоре переключит все свое внимание на восток".

"Одна из интерпретаций заявления Вана в Брюсселе заключается в том, что, хотя Китай не просил о войне, ее продолжение может соответствовать стратегическим потребностям Пекина, пока США будут оставаться вовлеченными в Украине", – добавляют авторы.

На днях представитель МИД Китая в очередной раз опроверг, что Пекин поддерживает Россию в войне.