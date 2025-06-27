Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты подписали торговую сделку с Китаем.

"Мы только что подписали соглашение с Китаем", - сказал он во время выступления в Белом доме.

Трамп также заявил, что в скором времени ожидается подписание сделки с Индией.

Кроме того, Штаты представили Евросоюзу новое предложение по торговой сделке, отметил он.

Остальным странам президент США пригрозил ввести пошлины до 45%.

"Только что подписали с Китаем. У нас есть все. Мы не собираемся заключать сделки со всеми. Некоторым мы просто отправим письмо, скажем, большое спасибо. Вы заплатите 25, 35, 45 процентов. Это простой способ сделать это. А мои люди не хотят делать это таким образом. Они хотят сделать что-то из этого, но они хотят заключить больше сделок, чем я бы сделал. Но у нас есть несколько отличных сделок. У нас есть одна на подходе, может быть, с Индией. Очень большая. Ну, мы собираемся открыть Индию. В сделке с Китаем мы начинаем открывать Китай. Вещи, которые на самом деле никогда не могли бы произойти", – сказал он.

Напомним, в начале июня Трамп с главой КНР Си Цзиньпином обсудили по телефону торговые отношения Китая и США.

Ранее президент США обвинил Китай в нарушении договоренности о торговых отношениях.