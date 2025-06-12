Китай согласился на возобновление поставок США редкоземельных металлов только на полгода, оставляя за собой рычаг влияния на случай новой торговой напряженности.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

США согласились ослабить ограничения на продажу в Китай, в частности, реактивных двигателей и этана, необходимого для производства пластмасс.

Китайцы хотят также получить доступ к критически важным американским технологиям, в частности, высокотехнологичным чипам и технологиям искусственного интеллекта.

"Это не обсуждается, но китайцы будут продолжать настаивать", - говорит собеседник издания.

Соглашение заработает только после подписания президентом США Дональдом Трампом и главой КНР Си Цзиньпином. У сторон есть время до августа, чтобы договориться о более широкой торговой сделке, хотя дедлайн могут и продлить.

Напомним, вчера Вашингтон и Пекин согласовали условия торгового договора. По условиям которого предлагается остановиться на тарифах в размере 55% для Китая и 10% - для США.

Ранее Трамп и Си обсудили по телефону торговые отношения Китая и США.