Представитель МИД Китая Го Цзякунь прокомментировал заявление генсека НАТО Марка Рютте о том, что Пекин вместе с КНДР и Ираном поддерживает Россию.

"В украинском вопросе Китай всегда придерживался принципа содействия мирным переговорам, активно способствовал политическому урегулированию кризиса, никогда не предоставлял оружие воюющим сторонам, жестко контролировал экспорт товаров двойного назначения", – сказал он.

Что касается заявлений СМИ об отправке около 600 китайских военнослужащих на российские военные базы, Го Цзякунь сказал, что у него "нет никакой информации по этому поводу".

Ранее издание Kyiv Post со ссылкой на украинский ГУР сообщило, что в 2025 году Россия примет около 600 китайских военнослужащих для стажировки на своих военных базах и в центрах российских вооруженных сил.

В апреле Владимир Зеленский фактически обвинил Китай в содействии в отправке своих граждан на войну на стороне РФ после пленения двух китайцев на Донбассе.

В связи с этим СМИ начали писать, что граждане Китая воюют на стороне как России, так и Украины и едут на войну добровольно - власти к их отправке отношения не имеют.