Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия, Китай и Штаты едины в нежелании допустить появление у Ирана ядерного оружия.

Об этом он сообщил в интервью ABC News.

"Это один из немногих вопросов, по которому Россия, Китай и США имеют широкое согласие. Мы не хотим видеть гонку ядерных вооружений на Ближнем Востоке", - сказал Вэнс.

По его словам, даже несмотря на "глубокие разногласия", в ходе недавних диалогов представители Москвы дали понять, что также не заинтересованы в появлении у Ирана ядерного арсенала.

Москва же раскритиковала заявление вице-президента США. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, никто не уполномочивал Вэнса говорить от имени России и Китая.

"Во-первых, Россия и Китай не хотят вмешательства США в свои внутренние дела в каком бы то ни было виде. И всем, кто делает заявления от имени, но без поручения наших двух стран, было бы неплохо начать именно с этого", - отметила она.

Также она подчеркнула, что Иран вправе развивать свою ядерную программу в соответствии с международным правом и договором о нераспространении ядерного оружия.

"Иран создавал мирный атом, на что имеет полное право, и не создавал ядерное оружие, что было неоднократно подтверждено как самим Тегераном, так и МАГАТЭ", - сказала Захарова.

Кроме того, она напомнила, что единственным государством региона, обладающим ядерным оружием, является Израиль.

Напомним, в РФ заявили, что после удара США по Ирану ряд стран готовы напрямую передать свой ядерный боекомплект Тегерану.

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