В западные СМИ публикуют тревожные оценки ситуации после удара Соединенных Штатов по Ирану.

Издание Financial Times называет это решение "политической авантюрой", заявляя, что американский глава Дональд Трамп поставил на карту свое президентство, поскольку США вступают в войну с Ираном.

"Атаки США стали важным поворотным моментом для Трампа, который вел кампанию за второй срок под лозунгом миротворца, положившего конец "вечным войнам", - говорится в статье.

В то же время Reuters пишет, что своим беспрецедентным решением бомбить ядерные объекты Ирана Трамп сделал то, чего долго клялся не делать - вмешался в крупную зарубежную войну.

"Драматическая атака США, включая нанесение удара по наиболее укрепленному ядерному объекту Ирана, расположенному глубоко под землей, является самой большой внешнеполитической авантюрой Трампа за два года президентства и сопряжена с рисками и неизвестными факторами. Трамп может спровоцировать Тегеран на ответные меры, такие как закрытие Ормузского пролива, важнейшей нефтяной артерии мира, нападение на военные базы США и союзников на Ближнем Востоке, усиление ракетных обстрелов Израиля и активизация действий группировок, действующих против интересов США и Израиля по всему миру, по мнению аналитиков. Такие шаги могут привести к более широкому и затяжному конфликту, чем предполагал Трамп, вызвав эхо "вечных войн", которые Америка вела в Ираке и Афганистане, которые он называл "глупыми" и обещал никогда не втягиваться в них", - пишет издание.

The New York Times выпустило статью с заголовком "Военный удар, которого избегали его предшественники: Трамп идёт на огромный риск".

"Для Трампа решение атаковать ядерную инфраструктуру враждебного государства стало самым опасным риском его второго срока. Он делает ставку на то, что США смогут отразить любые приказы иранского руководства по нанесению ответного удара по более чем 40 000 американских солдат, размещённых на базах по всему региону. Все они находятся в зоне досягаемости иранских ракет, несмотря на восьмидневные израильские удары. И, что самое важное, он делает ставку на то, что уничтожил шансы Ирана когда-либо восстановить свою ядерную программу. Если Иран действительно окажется не в состоянии эффективно отреагировать, если власть аятоллы будет ослаблена, или если страна откажется от своих ядерных амбиций, Трамп, несомненно, будет утверждать, что только он смог использовать военную силу Америки для достижения цели, которую его последние четыре предшественника считали слишком рискованной. Но есть и другая возможность. Иран может постепенно восстановиться и продолжить работу над ядерной программой под землю, последовав по пути Северной Кореи. Сегодня Северная Корея имеет 60 или более ядерных видов оружия, по некоторым оценкам разведки, арсенал, который, вероятно, делает ее слишком сильной для атаки. Иран может сделать вывод, что это единственный способ удержать более крупные враждебные державы в страхе и помешать Соединенным Штатам и Израилю провести новую операцию, подобную той, которая осветила иранское небо в воскресенье утром", - пишет издание.

Британский журнал The Economist, анализируя варианты развития событий, предполагает, что "лучшим вариантом будет, если Иран ограничится символическим ответом, как это было в 2020 году, когда Трамп отдал приказ убить генерала Касема Сулеймани. Затем президент США может подтолкнуть Израиль к прекращению войны и призвать Иран возобновить переговоры по новой ядерной сделке".

Издание пишет, что это излюбленная тактика Трампа - эскалация для деэскалации.

"Некоторые иранские чиновники уже пытаются преуменьшить ущерб, нанесенный ядерным объектам. Это может быть признаком того, что они тоже хотят избежать крупного ответного удара. Однако будут и те, кто настаивает на возмездии, а это может втянуть Америку в цикл ответных мер", - пишет The Economist.

Ранее мы сообщали, что демократы осудили удары Трампа по Ирану без одобрения Конгресса.

Напомним, США атаковали три ядерных объекта в Иране: Фордо, Натанз и Исфахан. Трамп утверждает, что они "полностью и безвозвратно разрушены".