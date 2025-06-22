Официальный ответ Ирана на удар США дал министр иностранных дел страны Аббас Аракчи.

Он заявил, что американская атака является грубым нарушением устава ООН и международного права, будет иметь "вечные последствия" и Иран "оставляет за собой" все возможности ответа в формате самообороны.

"В соответствии с Уставом ООН и его положениями, допускающими законный ответ в целях самообороны, Иран оставляет за собой все возможности для защиты своего суверенитета, интересов и народа", - написал Аракчи.

На иранских госканалах ранее заявили, что "ответ Ирана не заставит себя ждать".

"Объекты в Фордо - часть законного проекта Ирана. Своими действиями США нарушили воздушное пространство Ирана и совершили преступление против нашей страны. После этого у Америки больше нет места в Западной Азии. Господин президент США, вы начали - а мы это закончим", - заявил ведущий госканала.

Уровень радиации на подвергшихся удару ядерных объектах Ирана не повысился, заявляет МАГАТЭ.

"После атак на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, МАГАТЭ может подтвердить, что на данный момент не зафиксировано повышения уровня радиации за пределами объектов", - сообщило агентство.

Тем временем Организация по атомной энергии Ирана выступила с заявлением, обвинив агентство в соучастии. И говоря, что Тегеран не остановит развития своей ядерной отрасли.

"Ядерные объекты Фордо, Натанз и Исфахан в Иране подверглись жестокой агрессии в нарушение международного права. Атаки были совершены при соучастии Международного агентства по атомной энергии. Иран, как страна, не допустит остановки развития ядерной промышленности, построенной на крови ядерных мучеников", - говорится в заявлении.

Тем временем в Израиле - воздушная тревога, пишут о запуске 30 иранских ракет.

Израильские СМИ сообщают о прилётах.

Телеграм-каналы пишут, что Иран наносит удары по Хайфе, есть прилёты в портовой зоне.

Последствия утренних прилетов по Израилю. Сообщают о десяти раненых.

Напомним, позавчера президент США Дональд Трамп говорил, что в течение двух недель примет решение атаковать Иран или нет. Но, уже тогда ряд СМИ и экспертов полагали, что такие заявления могут быть попыткой обмануть Иран и притупить его бдительность, а, на самом деле, удар готовился на выходные.