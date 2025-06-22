"Оставляет за собой все возможности ответа". МИД Ирана ответил на атаку США
Официальный ответ Ирана на удар США дал министр иностранных дел страны Аббас Аракчи.
Он заявил, что американская атака является грубым нарушением устава ООН и международного права, будет иметь "вечные последствия" и Иран "оставляет за собой" все возможности ответа в формате самообороны.
"В соответствии с Уставом ООН и его положениями, допускающими законный ответ в целях самообороны, Иран оставляет за собой все возможности для защиты своего суверенитета, интересов и народа", - написал Аракчи.
На иранских госканалах ранее заявили, что "ответ Ирана не заставит себя ждать".
"Объекты в Фордо - часть законного проекта Ирана. Своими действиями США нарушили воздушное пространство Ирана и совершили преступление против нашей страны. После этого у Америки больше нет места в Западной Азии. Господин президент США, вы начали - а мы это закончим", - заявил ведущий госканала.
Уровень радиации на подвергшихся удару ядерных объектах Ирана не повысился, заявляет МАГАТЭ.
"После атак на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, МАГАТЭ может подтвердить, что на данный момент не зафиксировано повышения уровня радиации за пределами объектов", - сообщило агентство.
Тем временем Организация по атомной энергии Ирана выступила с заявлением, обвинив агентство в соучастии. И говоря, что Тегеран не остановит развития своей ядерной отрасли.
"Ядерные объекты Фордо, Натанз и Исфахан в Иране подверглись жестокой агрессии в нарушение международного права. Атаки были совершены при соучастии Международного агентства по атомной энергии. Иран, как страна, не допустит остановки развития ядерной промышленности, построенной на крови ядерных мучеников", - говорится в заявлении.
Тем временем в Израиле - воздушная тревога, пишут о запуске 30 иранских ракет.
Израильские СМИ сообщают о прилётах.
Телеграм-каналы пишут, что Иран наносит удары по Хайфе, есть прилёты в портовой зоне.
Последствия утренних прилетов по Израилю. Сообщают о десяти раненых.
Напомним, позавчера президент США Дональд Трамп говорил, что в течение двух недель примет решение атаковать Иран или нет. Но, уже тогда ряд СМИ и экспертов полагали, что такие заявления могут быть попыткой обмануть Иран и притупить его бдительность, а, на самом деле, удар готовился на выходные.