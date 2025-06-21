Израиль готовится к долгой войне с Ираном для устранения экзистенциальной угрозы
ЦАХАЛ готовится к затяжной военной кампании против Ирана.
Об этом заявил начальник Генштаба Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир, передаёт британская газета The Financial Times.
Замир предупредил: впереди долгая и сложная операция против Ирана, несмотря на успешные удары по ракетной инфраструктуре и ликвидацию военного руководства исламской республики.
"Кампания ещё не окончена, нас ждут тяжёлые дни", – заявил израильский военный.
По словам Замира, Иран окружил Израиль "кольцом огня" используя сеть боевых прокси-групп, запускающих ракеты, а также продолжает осуществлять ядерную программу для создания атомной бомбы.
"Мы должны действовать на упреждение, чтобы устранить экзистенциальную угрозу", – подчеркнул Замир.
Израиль считает, что Иран разрабатывает план его уничтожения, и называет происходящее критическим моментом для своей безопасности.
Напомним, вскоре после первого обмена воздушными ударами премьер израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война с Ираном будет долгой.
Ранее СМИ назвали участие США в войне или убийство Хаменеи условиями для создания Тегераном ядерного оружия.