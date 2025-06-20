Данных о "систематической программе Ирана по созданию ядерного оружия" нет. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во время интервью CNN.

По его словам, собранные агентством сведения "вряд ли могут быть основанием для каких-либо военных действий".

"Военные действия, откуда бы они ни исходили, - это политическое решение, которое не имеет отношения к тому, что мы говорим", - заявил Гросси.

Также Гросси заявил, что в Иране есть риск "радиационной аварии" после израильского удара по ядерному реактору в Араке, хотя "крупного радиологического инцидента" не произошло.

По его данным, "ключевым зданиям" был нанесен ущерб.

Напомним, после первого удара по Ирану в Израиле сослались на отчет МАГАТЭ, в котором говорится, что Иран обогащает уран до уровней, превышающих нормы для стран без ядерного оружия.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран "очень близок" к созданию ядерного оружия. Хотя разведка США считает, что Иран еще не принял решения о создании ЯО и был далек от его производства.