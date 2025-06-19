Израиль ночью атаковал в Иране неактивный ядерный реактор в Араке и ядерный объект в Натанзе. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля

В частности, заявлен удар по конструкции уплотнения активной зоны реактора, которая является ключевым компонентом в производстве плутония, с целью "не допустить восстановления реактора и его использования для разработки ядерного оружия".

Также ВВС Израиля, как сообщается, нанесли удар по объекту разработки ядерного оружия в районе Натанза, где находились компоненты и специализированное оборудование, "используемые для продвижения разработки ядерного оружия, а также там размещались проекты, направленные на ускорение ядерной программы режима".

В целом Израиль заявляет, что 40 его истребителей этой ночью нанесли удары по десяткам военных целей в Иране, используя более 100 боеприпасов.

Также в Израиле заявили о нанесении ударов по ядерным объектам Ирана в Бушере, Исфахане и Натанзе.

Отметим, что в Бушере находится крупная АЭС.

В то же время, американская разведка по-прежнему считает, что Иран не принимал решения о создании ядерного оружия. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источник.

При этом иранские запасы обогащенного урана намного превышают то, что требуется для гражданских целей.

Такая оценка у национальной разведки была и в марте, когда ее озвучила сенаторам директор ведомства Тулси Габбард, сообщил Марк Уорнер, демократ из Вирджинии, заместитель председателя Комитета по разведке.

Он заявил журналистам, что озадачен утверждениями президента США Дональда Трампа.

Напомним, Трамп сказал, что ему "все равно" на слова Тулси Габбард, и повторил утверждение, что Иран был "очень близок" к созданию ядерного оружия.

Напомним, что утром Иран обстрелял Израиль. Западные СМИ пишут, что США готовятся к возможному удару по Ирану.