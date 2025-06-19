Израиль рассматривает возможность рейда спецназа на ядерный объект Ирана в Фордо, если его не удастся достать специальными американскими бомбами.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Один из американских чиновников сказал, что израильтяне сообщили администрации президента США Дональда Трампа, что они, возможно, не смогут проникнуть достаточно глубоко в гору с помощью бомб, но могут "сделать это с помощью людей".

Также премьер Биньямин Нетаньяху и посол в США Ехиэль Лейтер "в недавних интервью намекнули, что у Армии обороны Израиля есть варианты, помимо воздушных ударов".

Израильские спецназовцы уже проводили подобную, но менее масштабную операцию в сентябре прошлого года, когда уничтожили подземный ракетный завод в Сирии, установив и взорвав взрывчатку.

"Теперь, когда Израиль полностью контролирует воздушное пространство Ирана и нанес тяжелый удар по иранским вооруженным силам, этот вариант кажется менее радикальным, чем раньше", - пишет издание.

Тем временем Трамп сомневается, что американские бомбы способны уничтожить ядерную инфраструктуру Ирана глубоко под землей, и давит на своих помощников, чтобы выяснить этот вопрос. Из-за этих сомнений он и не принял все еще решение о начале военной операции.

Он хочет убедиться, что такая атака достигнет цели уничтожения ядерной инфраструктуры Ирана, а не просто втянет США в затяжную войну.

Израильские чиновники также опасаются, что если объект в Фордо переживет атаку, то Иран сохранит свою ядерную программу.

Ранее СМИ писали, что президент США одобрил планы атаки на Иран, но пока откладывает их реализацию в ожидании, что Тегеран откажется от ядерной программы.