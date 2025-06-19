Сегодня утром Иран запустил по Израилю несколько десятков ракет. Есть прилёты в центре и на юге страны.

Израильские СМИ пишут о прямом попадании по больнице в Беэр-Шеве.

Также в Сети публикуют кадры пострадавшей от ракетного удара больницы в Беэр-Шеве. Это госпиталь "Сорока" - третий по величине в Израиле.

Этаж в больнице, который пострадал сегодня утром, был вчера эвакуирован из-за обстрела.

"Это военное преступление иранского режима, намеренно нацелившегося на невинных мирных жителей и медицинские бригады, призванные спасать жизни. Министерство здравоохранения было подготовлено заранее, и благодаря немедленным действиям, которые мы предприняли, крупная катастрофа была предотвращена", - заявил министр здравоохранения Израиля Уриэль Бусо, передает The Times of Israel.

Позже в Израиле сообщили о новых прилётах в районе Тель-Авива. Всего после утреннего удара около 30 пострадавших, многие люди под завалами.

Последствия удара по пригороду Тель-Авива Рамат-Гану.

Иранское телевидение заявляет об ударе по разведцентру израильской армии.

В Израиле показали уцелевшие комнаты безопасности после прилета по жилому дому этим утром.

Такие комнаты (МАМАД) строятся в Израиле на случай обстрела с 50-х годов. Их стены обычно выполнены из железобетона толщиной 25-30 см, перекрытия усилены, двери и окна должны быть герметичными и выдерживать взрывную волну, есть система очистки воздуха для защиты от химического оружия и других загрязнителей.

Комнаты безопасности могут быть индивидуальные в квартире или общие в доме, например, на один этаж.

Предварительно, этим утром в Израиле нет погибших после обстрела.

Накануне Иран атаковал Израиль дронами и ракетами, заявив о поражении штаб-квартиры "Моссада". ЦАХАЛ эту информацию не подтверждал.

Западные СМИ пишут, что США готовятся к возможному удару по Ирану.