Утром в понедельник Иран нанес удар по израильскому нефтеперерабатывающему заводу, также повреждена часть электросети.

Об этом сообщает CNN.

Кроме того, под сильный обстрел ночью попал Тель-Авив. В центре города было разрушено здание.

"Сцены страха, хаоса и тревоги заполнили улицу Тель-Авива рано утром в понедельник после последней волны иранских ракетных ударов. Корреспондент CNN в Иерусалиме Джереми Даймонд видел улицы, заваленные обломками, спасатели и военные разбирали завалы на месте, которое, по-видимому, было поражено четырьмя баллистическими ракетами", - пишет телеканал.

Три человека были убиты в городе Петах-Тиква и один человек - в городе Бней-Брак, сообщила служба по чрезвычайным ситуациям Израиля. С пятницы общее число погибших в Израиле достигло 18 человек.

Также публикуют кадры установки ПВО Израиля, которая ударила рядом с собой по земле, произведя сильную детонацию.

Кроме того, посольство США в Тель-Авиве получило незначительные повреждения в результате ночной иранской атаки, сообщила посол.

Между тем, аналитики заявляют телеканалу CNN, что Израиль "недооценил" способность Ирана нанести ответный удар после ликвидации его военного руководства.

"Они (израильтяне) недооценили способность Ирана перегруппироваться после того, как израильтяне очень успешно нацелились на высшее руководство иранской армии и сумели убить нескольких из них. Израиль полагал, что нарушил иранское командование и управление, но эта идея была быстро пересмотрена. Сейчас мы видим, что иранские ракеты успешно проникают через все уровни системы противовоздушной обороны Израиля", - говорит Трита Парси, вице-президент Института ответственной государственной политики Куинси.

Напомним, Израиль в ночь на 13 июня нанёс масштабный удар по территории Ирана. Тегеран атаковал в ответ. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о начале масштабной военной операции. Иран обвинил США в причастности к израильским ударам и отказался от продолжения переговоров по ядерной программе.

Накануне Нетаньяху заявил, что военные его страны ликвидировали главу разведки Корпуса стражей исламской революции Мохаммада Каземи и его заместителя Хассана Мохакика. Иран призвал палестинцев находиться как можно дальше от ядерных объектов Израиля.

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