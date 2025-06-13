Сегодня ночью Армия обороны Израиля нанесла масштабный удар по территории Ирана. Заявляется, что были атакованы ключевые объекты ядерной программы страны и высшее военное руководство.

Среди погибших - командующий Корпусом стражей исламской революции генерал Хоссейн Салами и начальник Генштаба ВС Ирана генерал-майор Мохаммад Багери. Их смерть официально подтвердили в Тегеране.

Также погиб еще один высокопоставленный генерал - Голам Али Рашид и его сын. Об этом сообщает иранское агентство Tansim.

Али Рашид руководил главной компанией-подрядчиком "Корпуса стражей исламской революции" - "Хатам аль-Анбия".

Израильская сторона утверждает, что удары были нанесены по ядерному центру в Натанзе, а также по ряду ученых-ядерщиков и объектам, связанным с разработкой баллистических ракет.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что операция, получившая название "Восходящий лев", будет продолжаться в течение нескольких дней.

Израиль для удара по Ирану применил 200 самолетов, которые запустили более 330 ракет, сообщили в израильской армии.

Верховный лидер Ирана пообещал, что Тегеран ответит на действия Израиля "жестким возмездием".

В настоящее время Иран запустил беспилотники по Израилю, заявил представитель ЦАХАЛ. Их более сотни. Сейчас они пролетают над южным Ираком.

США, по словам госсекретаря Марко Рубио, не принимали участия в операции и не оказывали Израилю никакой поддержки.

По данным CNN, президент США Дональд Трамп провел заседание правительства, на котором обсуждался возможный ответ Вашингтона на развитие событий.