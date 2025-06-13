Израиль нанёс масштабный удар по территории Ирана
Сегодня ночью Армия обороны Израиля нанесла масштабный удар по территории Ирана. Заявляется, что были атакованы ключевые объекты ядерной программы страны и высшее военное руководство.
Среди погибших - командующий Корпусом стражей исламской революции генерал Хоссейн Салами и начальник Генштаба ВС Ирана генерал-майор Мохаммад Багери. Их смерть официально подтвердили в Тегеране.
Также погиб еще один высокопоставленный генерал - Голам Али Рашид и его сын. Об этом сообщает иранское агентство Tansim.
Али Рашид руководил главной компанией-подрядчиком "Корпуса стражей исламской революции" - "Хатам аль-Анбия".
Израильская сторона утверждает, что удары были нанесены по ядерному центру в Натанзе, а также по ряду ученых-ядерщиков и объектам, связанным с разработкой баллистических ракет.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что операция, получившая название "Восходящий лев", будет продолжаться в течение нескольких дней.
Израиль для удара по Ирану применил 200 самолетов, которые запустили более 330 ракет, сообщили в израильской армии.
Верховный лидер Ирана пообещал, что Тегеран ответит на действия Израиля "жестким возмездием".
В настоящее время Иран запустил беспилотники по Израилю, заявил представитель ЦАХАЛ. Их более сотни. Сейчас они пролетают над южным Ираком.
США, по словам госсекретаря Марко Рубио, не принимали участия в операции и не оказывали Израилю никакой поддержки.
По данным CNN, президент США Дональд Трамп провел заседание правительства, на котором обсуждался возможный ответ Вашингтона на развитие событий.