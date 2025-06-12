В США заявили о риске убийства нового президента Сирии Ахмеда аш-Шараа экстремистами и необходимости наладить его диалог с Израилем.

Об этом сообщает израильское издание "Вести".

"Мы должны координировать защиту вокруг президента Сирии Ахмеда аш-Шараа. Вашингтон обеспокоен безопасностью аш-Шараа, чьи усилия по продвижению инклюзивного управления и установлению связей с Западом могут сделать его мишенью для покушения со стороны экстремистов", - заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Сирии Томас Берк

При этом он отдельно упомянул Израиль и его конфликт с новыми властями Сирии.

"Мы надеемся, что между аш-Шараа и Израилем будет понимание того, что военная конфронтация сейчас была бы ужасной для обеих сторон. Я уверен, что наши интересы и интересы аш-Шараа идентичны. Он умен и уверен в том, что делает", - заявил Берк.

Напомним, в середине мая Трамп объявил о снятии санкций с Сирии и встретился в Рияде с аш-Шараа, который в США объявлен в розыск как террорист. Он назвал его "привлекательным парнем". После этого санкции снял и Европейский союз.