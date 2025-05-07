Глава Сирии Ахмед аш-Шараа совершил первый официальный визит в Европу.

В настоящее время он встречается с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже.

Видео встречи политиков уже появилось в телеграм-каналах.

Западные издания со ссылкой на источники писали, что во время встречи Макрон подчеркнет поддержку Франции в процессе создания новой, свободной, стабильной и суверенной Сирии. Приглашение для визита было сделано президентом Франции еще в начале февраля.

Напомним, в США считают новые власти Сирии исламскими экстремистами. Об этом говорила директор Национальной разведки США Тулси Габбард. По ее словам, Сирия теперь находится под контролем филиала "Аль-Каиды".

В свою очередь президент США Дональд Трамп рассказывал о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "неохотно" признался ему, что поставил под свой контроль Сирию.

О том, кто такой новый глава Сирии, мы подробно рассказывали в отдельном материале.

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