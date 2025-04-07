Гинеколог из Воронежа Махер Аль-Шараа стал генеральным секретарем правительства Сирии. Он - родной брат нового руководителя страны Ахмеда аш-Шараа (он же - Мухаммад аль-Джулани).

О назначении Махера Аль-Шараа на одну из высших должностей в новой сирийской власти, на выходных сообщили арабские издания.

Ранее Махер занимал пост министра здравоохранения в переходном правительстве после свержения Асада. Журналисты писали, что он имеет степень доктора медицинских наук и специализируется на гинекологии.

При этом, судя по открытой информации российских сервисов по поиску врачей, брат главы Сирии более 20 лет учился и работал в Воронеже. Он окончил местный медицинский университет имени Бурденко.

Последним местом работы у него числится поликлиника №1, которая относится к РЖД. В ней он с 2018 по 2024 годы руководил женской консультацией (напомним, именно в 2024 году в Сирии свергли Башара Асада).

Другой брат сирийского президента - Хазем аш-Шараа - занимал руководящие должности в нескольких крупных компаниях и работал на рынках Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии, Омана, Ирака, Кувейта и Алжира.

Много лет он был директором по развитию в представительствах компании PepsiCo в Ираке и Сирии. С 2022 года он занимал должность генерального директора al-Hayat - Pepsi Group (компания по производству напитков в Ираке), что указано и в его профиле LinkedIn.

При этом должности в правительстве Ахмеда аш-Шараа он не имеет, но уже сопровождал его в ряде зарубежных поездок и входил в официальную делегацию.

Таким образом братья аш-Шараа вели очень разнообразную деятельность. Один был гинекологом в Воронеже, второй - топ-менеджером PepsiCo, третий - главой филиала "Аль-Каиды", а теперь стал руководителем Сирии.

Напомним, в США считают новые власти Сирии исламскими экстремистами.