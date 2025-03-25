Соединенные Штаты выдвинули Сирии ряд условий для частичного снятия санкций.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В ходе первого прямого контакта между новыми администрациями высокопоставленный представитель Госдепартамента США встретился с министром иностранных дел Сирии в Брюсселе две недели назад и изложил ему условия США, в том числе:

полное уничтожение всех остатков химического оружия в Сирии;

полное сотрудничество в борьбе с терроризмом;

отстранение иностранных джихадистов от руководящих должностей;

особая помощь в поиске пропавшего американского журналиста Остина Тайса.

Напомним, ранее директор Национальной разведки США Тулси Габбард назвала падение режима Башара Асада "внезапным захватом Сирии исламистскими экстремистами". Также она сказала, что Сирия теперь находится под контролем филиала "Аль-Каиды".

Позже западные издания со ссылкой на источники сообщали, что Министерство обороны США разрабатывает план вывода всех американских войск из Сирии за 30-90 дней. Заинтересованность в выводе военных выразил глава Белого дома Дональд Трамп.