Министерство обороны США разрабатывает план вывода всех американских войск из Сирии за 30-90 дней.

Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

Заинтересованность в выводе военных выразил глава Белого дома Доналлд Трамп, комментируя информацию СМИ о том, что он уже информировал израильское правительство о выводе американских войск из Сирии.

"Я не знаю, кто это сказал, но мы разберёмся с этим. Мы не участвуем, мы не вовлечены в Сирию. Сирия — это их собственный беспорядок. У них там достаточно проблем. Им не нужно, чтобы мы вмешивались во всё подряд", - заявил Трамп.

NBC напоминает, что еще в свой первый срок Трамп вывел большую часть американских войск из Сирии, но затем вернул их обратно, и они остаются в стране до сих пор. Последние годы там находились около 900 военных, но в декабре их контингент увеличили до 2000.

Напомним, в начале декабря прошлого года в Сирии пала власть Башара Асада. Главой временного правительства страны стал Мухаммед аль-Башир, соратник лидера исламистской организации "Хайят Тахрир аш-Шам", признанной ООН террористической.

Как писали СМИ, Россия не собирается выводить свои военные базы из Сирии.