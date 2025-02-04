После свержения Башара Асада Дамаск предложил Анкаре разместить на подконтрольных ему территориях турецкие военные базы.

Об этом сообщает информагентсво Reuters.

Как говорится в статье, глава новой сирийской власти Ахмед аш-Шараа обсудит сирийско-турецкий оборонный пакт на переговорах с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе своего визита в Анкару.

Соглашение включит создание авиабаз Воздушных сил Турции в центральной части Сирии.

Сообщается, что аш-Шараа уже встретился с Эрдоганом и пригласил его посетить Дамаск.

Напомним, после госпереворота в Дамаске Эрдоган пообещал "похоронить" курдов Сирии.

"Сепаратистские убийцы либо попрощаются со своим оружием, либо будут похоронены на сирийских землях вместе с ним. Мы искореним террористическую организацию, которая пытается возвести кровавую стену между нами и нашими курдскими братьями", – заявил Эрдоган в парламенте страны.

Ранее турецкий лидер назвал главное условие урегулирования в Сирии.

В частности, Эрдоган назвал сирийский народ братским, отметив, что именно на этом, а не на выгоде, основан подход Анкары в отношениях между странами.