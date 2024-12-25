Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган фактически подтвердил возможность военной операции Анкары против курдов в Сирии. Он заявил, что курдские формирования либо сложат оружие, либо "будут похоронены".

Его слова передает агентство Reuters.

"Сепаратистские убийцы либо попрощаются со своим оружием, либо будут похоронены на сирийских землях вместе со своим оружием. Мы искореним террористическую организацию, которая пытается возвести стену крови между нами и нашими курдскими братьями", - заявил президент Турции в парламенте страны.

Эрдоган также сказал, что Турция скоро откроет свое консульство в Алеппо, и добавил, что Анкара ожидает увеличения трафика на своих границах летом следующего года, поскольку некоторые из миллионов сирийских мигрантов, которых она принимает, начнут возвращаться.

Турция рассматривает курдское ополчение Отряды народной самообороны - основной компонент союзных США Сирийских демократических сил - — как часть запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), которая ведет действия против турецкого государства с 1984 года. РПК признана террористической организацией Турцией, США и Европейским Союзом. Анкара неоднократно призывала своего союзника по НАТО Вашингтон и других прекратить поддержку Отрядов народной самообороны.

Незадолго перед заявлением Эрдогана министерство обороны Турции заявило, что ее вооруженные силы убили 21 боевика РПК на севере Сирии и в Ираке.







Напомним, глава МИД Турции Хакан Фидан допускал прямое вмешательство Турции, если новые власти в Дамаске сами не справятся с курдами.

А вчера СМИ сообщали, что Турция и захватившие власть в Дамаске группировки могут начать совместную военную операцию против курдов.