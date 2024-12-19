Продолжает накаляться ситуация между захватившими власть в Сирии повстанцами и Турцией с одной стороны - и курдами, а также поддерживающими их США с другой.

Глава МИД Турции Хакан Фидан дал понять, что допускает вмешательство Турции против курдов на севере Сирии, если новые власти в Дамаске с ними сами не справятся и не восстановят контроль на курдскими территориями.

"Сейчас в Дамаске новая администрация. Я думаю, что это сейчас их главная забота. Поэтому, я думаю, если они собираются, если они займутся этим вопросом должным образом, то у нас не будет причин вмешиваться", - сказал Фидан.

Ключевой человек в новой сирийской власти - глава группировки ХТШ Аль-Джулани уже фактически выдвинул курдам ультиматум с требованием вывести их силы из крупного города Ракка:"Есть два варианта для Ракки: либо вывод войск, либо военная операция" (Ракка сейчас контролируется курдами).

В США, которые поддерживают курдов, это продолжает вызывать негативную реакцию.

Ранее сенатор Линдси Грэм предлагал ввести санкции против Турции. А вчера известный американский эксперт по Ближнему Востоку Майкл Рубин призвал США готовиться к войне с Турцией в Сирии.

"Соединенные Штаты должны быть готовы убивать турок в Сирии", - написал он.

На этот пост уже отреагировал один из турецких пабликов, призвав Анкару в ответ "приготовиться убивать американцев в Мексике".

Напомним, в Сирии повстанцы свергли режим Башара Асада.