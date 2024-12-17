Продолжают нарастать противоречия между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и республиканцами в США из-за Сирии.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп вчера заявил, что Турция осуществила "недружественный захват Сирии".

"Они хотели этого тысячи лет, и он (Эрдоган - Ред.) это получил. Те люди, которые вошли, контролируются Турцией. Турция совершила недружественный захват власти, не потеряв много жизней", - сказал Трамп.

С его точки зрения, Эрдоган является "умным парнем и очень жестким".

Напомним, ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал ввести санкции против Турции, если она атакует дружественных США курдов, контролирующих территории на севере Сирии. Между протурецкими формированиями и курдами, к слову, уже начались бои.

The Wall Street Journal пишет, что Турция готовится к полномасштабному вторжению на территории Сирии, занятую курдами.

По данным газеты, Турция и союзные ей группировки наращивают силы вдоль границы с Сирией. У американских чиновников это вызывает опасения, что Турция пытается таким образом устроить массированную атаку на курдов.

Мы рассказывали в отдельном материале, что происходит в Сирии после смены власти.