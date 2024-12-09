Перед низложением президент Сирии Башар Асад отверг предложение США о заключении сделки, по которой Сирия прекращала логистическую помощь Тегерану в обмен на постепенное снятие американских санкций.

Об этом сообщила американская газета The Washington Post со ссылкой на бывшего сирийского дипломата Бассама Барабанди.

По информации издания, за несколько недель до начала активных боевых действий в Сирии Вашингтон при посредничестве ОАЭ предложил Асаду отказаться от использования Ираном сирийской территории для снабжения "Хезболлы". Взамен США обещали постепенную отмену санкций против Сирии.

Однако более фатальным для Асада, как пишет WP, стал его отказ наладить отношения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который предлагал нормализовать отношения с Дамаском в обмен на сдерживание курдских формирований и возвращение на территорию арабской республики хотя бы части сирийских беженцев.

Напомним, сегодня в Кремле официально подтвердили, что президент Сирии с семьей получили убежище в РФ. Такое решение принял Владимир Путин.

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