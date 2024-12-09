В Кремле официально подтвердили, что президент Сирии Башар Асад с семьей получили убежище в РФ. Такое решение принял Владимир Путин.

Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он фактически подтвердил публикации о том, что после эскалации насилия в Сирии 8 декабря Асад улетел в Москву. При этом Песков добавил, что ему нечего сказать представителям прессы о местонахождении Асада, а встречи с ним в официальном графике Путина не предусмотрено.

Также спикер Кремля заявил, что вопрос сохранения военных баз РФ в Сирии еще не решен и будет обсуждаться с "будущими властями". Пока же российские военные в Сирии "делают все необходимое для обеспечения безопасности военных баз".

В Госдуме РФ же сказали, что российским базам и воинским контингентам в Сирии ничего не угрожает.

"На сегодняшний день там нет проблемных вопросов, безопасность полностью обеспечена", - заверил председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов.

Между тем в Москве над зданием посольства Сирии подняли флаг сирийской оппозиции. В дипломатическом представительстве сообщили, что работают в штатном режиме.

Ранее российские СМИ писали, что сирийские повстанцы в ходе переговоров с РФ гарантировали безопасность российских военных баз. Хотя украинское ГУР, а также некоторые телеграм-каналы заявляли, что россияне эвакуируют свои базы из Сирии. Но пока никаких подтверждений этой информации не поступало. Ничего неизвестно также о столкновениях в контролируемых повстанцами городах, где расположены российские военные объекты.

Напомним, сегодня посол РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подтвердил приезд бежавшего из Сирии Асада в Москву.