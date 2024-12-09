"Россия не предает друзей". Посол РФ подтвердил прибытие Асада в Москву
Посол РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подтвердил приезд бежавшего из Сирии Башара Асада в Москву.
Об этом дипломат написал в соцсети X.
"Башар Асад и его семья в Москве. Россия не предает друзей в трудных ситуациях", - написал Михаил Ульянов.
Пока это единственное официальное подтверждение из РФ о появлении сирийского президента в России.
Напомним, вчера о прибытии Асада в Москву заявил президент США Джо Байден. О том же писали российские СМИ.
Ранее агентство Reuters сообщало, что самолёт Асада могли сбить при попытке улететь из Дамаска.
Между тем лидеры европейских стран позитивно высказались о свержении режима Башара Асада и захвате власти в Сирии исламистскими повстанцами. Так, президент Франции Эмманюэль Макрон написал в соцсетях об "обрушении варварского государства", а канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, "конец режима Асада – это хорошие новости, поскольку он жестоко угнетал людей".
Мы разбирались в отдельном материале, что означает крах власти Асада и какое будет влияние на войну в Украине.