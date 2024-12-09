Посол РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подтвердил приезд бежавшего из Сирии Башара Асада в Москву.

Об этом дипломат написал в соцсети X.

"Башар Асад и его семья в Москве. Россия не предает друзей в трудных ситуациях", - написал Михаил Ульянов.

Пока это единственное официальное подтверждение из РФ о появлении сирийского президента в России.

Напомним, вчера о прибытии Асада в Москву заявил президент США Джо Байден. О том же писали российские СМИ.

Ранее агентство Reuters сообщало, что самолёт Асада могли сбить при попытке улететь из Дамаска.

Между тем лидеры европейских стран позитивно высказались о свержении режима Башара Асада и захвате власти в Сирии исламистскими повстанцами. Так, президент Франции Эмманюэль Макрон написал в соцсетях об "обрушении варварского государства", а канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, "конец режима Асада – это хорошие новости, поскольку он жестоко угнетал людей".

Мы разбирались в отдельном материале, что означает крах власти Асада и какое будет влияние на войну в Украине.