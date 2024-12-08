Свергнутый президент Сирии Башар Асад и его семья прибыли в Москву, им предоставили политическое убежище.

Об этом пишут российские издания со ссылкой на источник в Кремле.

Также, по информации СМИ, сирийские повстанцы в ходе переговоров с Москвой гарантировали безопасность российских военных баз.

"Российские официальные лица находятся в контакте с лидерами вооруженной сирийской оппозиции, которые гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии", – заверяет источник.

Ранее сообщалось о входе отрядов сирийской оппозиции в средиземноморский город Тартус, где расположен один из военных объектов РФ. В местном средиземноморском порту базируются российские военные корабли.

Между тем президент США Джо Байден впервые прокомментировал события в Сирии.

Он предположил, что Асад находится в Москве и заявил, что его нужно "привлечь к ответственности".

"Мы не уверены, где Башар Асад находится, есть информация, что он находится в Москве", - сказал Байден.

Он также заявил, что США будут сотрудничать с сирийской оппозицией в процессе перехода власти к ней. При этом он упомянул, что среди повстанцев есть группы с террористическим прошлым.

"Сейчас они говорят правильные вещи, но мы будем также смотреть на действия", - добавил он.

Кроме того, Америка поддержит Израиль, Иорданию, Ирак и Ливан в свете "возможных угроз со стороны Сирии".

Напомним, проходила информация о том, что президент Сирии покинул Дамаск, переместившись на российскую базу.

"Асад покинул Дамаск около полуночи и вылетел на российскую базу в Сирии с намерением продолжить путь оттуда в Москву", – написал израильский журналист Барак Равид в соцсети.

Также агентство Reuters писало, что самолёт Асада могли сбить при попытке улететь из Дамаска.