Израиль наносит многочисленные удары по Сирии. Заявляется, что их целью становятся склады с оружием и военные заводы. Об этом пишет The Times of Israel.

Сообщают об израильских авиаударах по районам Дараа и Эс-Сувейда на юге Сирии, недалеко от израильской границы, а также по авиабазе Меззе недалеко от столицы Дамаска.

Также израильская армия подтвердила, что ее силы продвинулись вглубь территории Сирии от Голанских высот.

Ранее СМИ писали, что израильские военные планируют атаковать "стратегически важные склады с оружием", чтобы не допустить их попадания в руки новой сирийской власти. Израиль обеспокоен "основной идеологией" пришедших к власти сирийских повстанцев.

Напомним, сирийские повстанцы захватили Дамаск. Президент Башар Асад на борту самолета вылетел из Дамаска.

В России заявили, что Асад принял решение мирно передать власть и покинуть страну.

Однако западные СМИ пишут, что существует "очень высокая вероятность" того, что Асад мог погибнуть в авиакатастрофе.