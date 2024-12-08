Сирийские повстанцы заявили в воскресенье, 8 декабря, что начали входить в столицу Дамаск, в которой не было каких-либо признаков развертывания армии.

Об этом сообщает Reuters.

Президент Башар Асад на борту самолета вылетел из Дамаска в неизвестном направлении.

По различным ресурсам распространяется не подтвержденная пока информация, что самолёт с Асадом был сбит в районе Хомса. Основанием для таких предположений является то, что он исчез с радаров, а до того начал резко снижаться.

Оппозиция занимает правительственные здания, а также телевидение и радио. Сирийское государственное телевидение транслировало видеозаявление группы мужчин, в котором говорится, что президент Башар Асад свергнут, а все заключенные в тюрьмах освобождены.

Премьер-министр Сирии Мохаммед аль-Джалали заявил о готовности передать власть в стране мирным путем. Он также сказал, что не покинет Дамаск, чтобы обеспечить работу государственных институтов.

"Я нахожусь в своем доме и никуда не уходил, и это из-за моей принадлежности к этой стране", - сказал Джалили в видеообращении. Он сказал, что пойдет в свой офис, чтобы продолжить работу утром, и призвал сирийских граждан не портить общественную собственность, передает Associated Press.

Он не стал комментировать сообщения о бегстве Асада.

Аэропорт Дамаска прекратил работу, все его сотрудники эвакуированы, сообщают сирийские СМИ.

Последним неотменённым рейсом перед его закрытием был самолет Syrian air в Москву.

Видео из Дамаска, где свергли власть Башара Асада.

В городе звучат выстрелы, сторонники оппозиции вошли в ряд правительственных зданий, а также, как сообщается, в резиденцию Асада.

По улицам ходят вооружённые люди, некоторые из них нагружены коробками и вещами. Судя по всему, в Дамаске начались акты мародёрства.

Также идут сообщения, что из тюрьм уже выпустили заключённых. В том числе и боевиков ИГИЛ.

Накануне вечером силы оппозиции заняли центральный город Хомс, третий по величине в Сирии, после того как правительственные войска оставили его.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не должен вмешиваться в ситуацию.