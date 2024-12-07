О ситуации в Сирии, где исламистские повстанцы захватили несколько городов, поступает ряд противоречивых сообщений.

Американская газета New York Times со ссылкой на свои источники пишет, что Тегеран проводит эвакуацию своих военных и дипломатов из Сирии, а также гражданских лиц. В частности, по данным источников, страну покинули командиры спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции. Также из Сирии вывозят иранских дипломатов с семьями.

Однако эту информацию вскоре опроверг МИД Ирана. Там заявили, что сообщения об эвакуации дипломатов не соответствуют действительности.

Также вчера ряд израильских и западных источников сообщили, что президент Башар Асад покинул Сирию.

Но сегодня это опровергла американская газета Wall Street Journal, которая написала, что Асад не выезжал за рубеж. Правда, по информации издания, своих жену и детей глава Сирии отправил в Россию ещё на прошлой неделе.

Напомним, сирийские повстанцы захватили четвёртый город – Дарау. Ранее сирийская армия потеряла Алеппо и Хаму на севере, и Дейр-эз-Зор на востоке.