Силы антиасадовской оппозиции, которые накануне начали наступление из Идлиба, уже зашли в Алеппо, сообщают местные паблики и публикуют соответствующие видео.

По их данным, наступающие силы взяли под контроль западную часть города.

Тем временем президент Сирии Башар Асад, по данным СМИ, срочно прилетел в Москву на переговоры с Путиным (официально это не подтверждалось).

Напомним, что именно при поддержке РФ сирийские войска вернули Алеппо под свой контроль в 2016 году. Также сирийскому президенту помогали тогда проиранские формирования. В том числе «Хезболла».

Ранее мы подробно писали о подоплеке нового обострения в Сирии.

Напомним, не так давно прошли слухи о том, что президент Турции Реджеп Эрдоган, при посредничестве России, намерен урегулировать отношения с Асадом, которые были фактически разрушены в последние 12 лет из-за поддержки Турцией вооруженной сирийской оппозиции. Однако никаких видимых подвижек в направлении возможного соглашения в последнее время не наблюдалось. Тем более что договориться сторонам непросто - очень много спорных вопросов (например, статус Идлиба - сирийской территории, которую контролируют поддерживаемые Турцией противники Асада).

В этом смысле есть три версии, что означает нынешнее обострение в Сирии при участии протурецких формирований из Идлиба. По одной из них, таким образом Эрдоган пытается улучшить для себя "переговорную позицию" и побудить Асада принять условия Турции по урегулированию отношений. А также, возможно, повлиять на позицию России по определенному кругу вопросов (связанным, возможно, не только с Сирией). По второй версии, Эрдоган таким образом показывает, что для него вопрос урегулирования отношений с Асадом уже вообще не актуален. По третьей версии, Турция в нынешних событиях не играет первую скрипку, а нынешнее наступление подразделения оппозиции предприняли по согласованию с Западом, чтобы сделать невозможными договоренности Эрдогана с Асадом, а также столкнуть Турцию с Россией и Ираном.